Нина Добрев пришла на светское мероприятие в платье с открытыми плечами

Нина Добрев / © Getty Images

Реклама

Канадская актриса Нина Добрев посетила светский вечер — церемонию вручения наград премии «Золотой глобус» от Hollywood Reporter и Spotify, которая проводилась в Лос-Анджелесе.

Она вышла на красную дорожку в длинном вечернем платье бренда Hérvé Léger из коллекции 1997 года, которое роскошно подчеркивало фигуру. У винтажного наряда были открытые плечи, а бретельки расшиты бисером. Также верхняя часть платья выполнена из кружева и украшена небольшими складками, которые добавляют текстуры и акцентности.

Нина Добрев / © Getty Images

Образ актриса завершила лишь лаконичными украшениями, макияжем и укладкой с легкими локонами.

Реклама

На мероприятии она появилась одна, поскольку недавно разорвала отношения со сноубордистом Шоном Уайтом, с которым была помолвлена.