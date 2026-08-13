Нина Добрев стала блондинкой: звезда "Дневников вампира" кардинально сменила имидж

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Реклама

37-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — удивила поклонников неожиданным преображением. Актриса, которую многие годы привыкли видеть с темными волосами, впервые продемонстрировала себя в образе яркой блондинки.

Новый цвет волос звезда показала в Instagram, опубликовав несколько закулисных кадров со съемок. «Оказывается, блондинкам действительно веселее», — написала с юмором Добрев под фото.

Реклама

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Однако кардинальная смена имиджа связана не с желанием полностью изменить образ. Нина стала блондинкой ради новой роли — она снимается в романтической комедии It Happened One Summer, экранизации популярного романа Тессы Бейли. Актриса играет главную героиню Пайпер Беллинджер — избалованную светскую львицу из Лос-Анджелеса, которая оказывается в небольшом рыбацком городке.

Реклама

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

На съемочной площадке Добрев появилась с длинными светлыми волнистыми волосами.

Отметим, для Добрев это довольно редкий эксперимент с внешностью. Актриса долгие годы сохраняла свой узнаваемый темный оттенок волос, поэтому новое преображение сразу привлекло внимание поклонников. В соцсетях пользователи активно обсуждают образ звезды, причем мнения о новом цвете разделились.

Ранее, напомним, папарацци подловили Нину Добрев в Нью-Йорке. Она была в леопардовом костюме и с плетеной сумкой.

Новости партнеров