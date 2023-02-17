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Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева и другие звезды спели на вокзале в Киеве

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1387
Время на прочтение
1 мин
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Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева и другие звезды спели на вокзале в Киеве

Фото Елены Шаленой

Артисты приняли участие в благотворительном концерте в поддержку защитников.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве в рамках благотворительного тура "Дорога к победе" прошел благотворительный концерт. В нем приняли участие артисты "Команды А": Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергей Мироненко, София Егорова. Ведущим вечером был Андрей Джеджула.

Нина Матвиенко/Фото Елены Шаленой / ©
Нина Матвиенко/Фото Елены Шаленой
Нина Матвиенко/Фото Елены Шаленой / ©
Нина Матвиенко/Фото Елены Шаленой
Аурика Ротару/Фото Елены Шаленой / ©
Аурика Ротару/Фото Елены Шаленой
Анна Добрыднева/Фото Елены Шаленой / ©
Анна Добрыднева/Фото Елены Шаленой
Амадор Лопес/Фото Елены Шаленой / ©
Амадор Лопес/Фото Елены Шаленой
Артур Боссо/Фото Елены Шаленой / ©
Артур Боссо/Фото Елены Шаленой
София Егорова/Фото Елены Шаленой / ©
София Егорова/Фото Елены Шаленой

Зрителями мероприятия стали военные и гражданские, которые в этот вечер оказались на вокзале.

Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой
Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой
Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой

В конце концерта все артисты вышли на сцену и вместе исполнили гимн Украины.

Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой

Собранные на благотворительном концерте средства передали на нужды 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой
Фото Елены Шаленой / ©
Фото Елены Шаленой

Напомним, тур "Дорога к победе" – это благотворительный социальный проект, созданный в начале войны. Он продлится до победы Украины. "Команда А" дала уже более 100 благотворительных концертов по городам Украины. На собранные средства приобрели и отправили на фронт 25 автомобилей, две скорые, дроны, тепловизоры, генераторы, бронежилеты, рации, защитные шлемы, медицинские аптечки и амуницию.

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Дата публикации
Просмотры
1387
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