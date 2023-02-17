Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева и другие звезды спели на вокзале в Киеве

Артисты приняли участие в благотворительном концерте в поддержку защитников.
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве в рамках благотворительного тура "Дорога к победе" прошел благотворительный концерт. В нем приняли участие артисты "Команды А": Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергей Мироненко, София Егорова. Ведущим вечером был Андрей Джеджула.
Зрителями мероприятия стали военные и гражданские, которые в этот вечер оказались на вокзале.
В конце концерта все артисты вышли на сцену и вместе исполнили гимн Украины.
Собранные на благотворительном концерте средства передали на нужды 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Напомним, тур "Дорога к победе" – это благотворительный социальный проект, созданный в начале войны. Он продлится до победы Украины. "Команда А" дала уже более 100 благотворительных концертов по городам Украины. На собранные средства приобрели и отправили на фронт 25 автомобилей, две скорые, дроны, тепловизоры, генераторы, бронежилеты, рации, защитные шлемы, медицинские аптечки и амуницию.
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