Нина Матвиенко в желтом платье, Юлия Санина в лакированном костюме: звезды на премьере украинского мультфильма "Мавка"

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ самого ожидаемого анимационного фильма производства Animagrad (FILM.UA Group) — "Мавка. Лесная песня". Сегодня, 2 марта, мультфильм стартует в кинотеатрах Украины.

Мероприятие посетила творческая команда анимационного фильма: генеральный продюсер Ирина Костюк, креативный продюсер Анна Елисеева, продюсеры Сергей Созановский и Егор Олесов, режиссер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, арт-директор Кристиан Коскинин, художница по костюмам Ольга Навроцкая и команда Animagrad.

Команда анимационного фильма

Ирина Костюк

Ольга Навроцкая

Сергей Созановский

Ирина Костюк и Анна Елисеева

Впервые свою работу на большом экране увидели звездные голоса мультфильма — фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, лидер культовой группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, народная артистка Украины Нина Матвиенко, актеры Наталья Денисенко, Назар Заднепровский, Андрей Мостренко.

"Я видела мультфильм от начала до конца, потому что я озвучила главную роль и видела все эти кадры. Я ожидала, что будет классно, почти все по сюжету я знала, как будет, но когда ты видишь полную картину, это до мурашек. Во время некоторых сцен я сидела и плакала. Я в восторге, очень крутая работа, присоединившаяся гордая", — рассказала актриса Наталья Денисенко, подарившая свой голос Мавке.

Наталья Денисенко

"Мои первые впечатления после просмотра "Мавки" - это ВАУ! Как я горжусь быть частью такого красивого проекта, столь масштабного мультфильма. Я поздравляю всех причастных к этой работе, уверена, что все, кто будет смотреть этот мультфильм, будут в восторге – и взрослые, и дети. Я хочу, чтобы он стал известен на весь мир! Я уверена, что все будут его пересматривать и гордиться, особенно украинцы, потому что это наша Мавка", — поделилась своими впечатлениями после просмотра Юлия Санина, голос Водяницы.

Юлия Санина

"Я посмотрел мультфильм "Мавка. Лесная песня", где озвучивал Духа Природы - Того, Который в Скале Сидит. Я ведь не знал, насколько будет сложным сюжет, драматичным: он и о жизни, и о смерти, о любви, о дружбе, о взаимодействии, о гневе, о ярости. Очень актуальная работа, очень хорошая, это победа для украинцев, для детей наслаждение, поэтому смотрите и пусть фильм набирает миллионы и миллионы просмотров", — прокомментировал Олег Скрипка, голос Сидящего в Скале.

Олег Скрипка

В столице поздравить команду ленты пришли друзья, партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: актеры Ксения Мишина, Григорий Бакланов, Анастасия Цымбалару, Юрий Ткач, Инна Приходько, Леся Самаева, Арам Арзуманян, Андрей Саминин, Наталья Бабенко, Алексей Тритенко, режиссер Ахтем Сеитаблаев, продюсер и режиссер Алексей Гладушавский, телеведущая и певица Даша Астафьева, телеведущий, продюсер и шоумен Алексей Дурнев, украинский бизнесмен, блогер и меценат Гарик Корогодский, хореограф Женя Кот с женой Наталией Татаринцевой, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, народный депутат Украины Павел Сушко, председатель вопросов кино Марина Кудерчук, композитор Евгений Филатов (The Maneken), певицы Оля Полякова и Анна Тринчер.

Неля Шовкопляс и Нина Матвиенко

Юлия Санина и Евгений Филатов

Юрий Ткач с женой и дочерью

Оля Полякова и Анна Тринчер

Алена Лавренюк

Ирина Костюк, Анна Елисеева, Александр Ткаченко с женой и сыном

Алексей Тритенко

Гарик Корогодский

Женя Кот и Наталья Татаринцева

Ксения Мишина с сыном

Евгений Филатов

"Мавка. Лесная Песня" стала крупнейшей украинской кинопремьерой с начала полномасштабного вторжения и собрала в кинотеатре не только отчаянную команду проекта, которая завершала производство анимации, несмотря на войну, воздушные тревоги, обстрелы и оккупацию и впоследствии — перебои с электроэнергией, а также поддержавших украинское кино на его нелегком пути к зрителю. Так что можно уверенно утверждать, что "Мавка. Лесная Песня" объединяет украинцев, напоминая, что свет всегда побеждает тьму.

На финальных титрах зрители разразились шквальными аплодисментами, а во время всего фильма смеялись, удивлялись, переживали, плакали, восхищались вместе с героями мультфильма, погружаясь во Вселенную Мавки, и благодарили команду за невероятную работу.

"Когда шла на мультфильм, боялась разочароваться. Боялась своей лояльности к тому, что это свое. И свое важно поддерживать. А мультфильм не просто хорош, он очень хорош, своевременен и красив. И когда смотрела, поняла, почему он так долго не выходил, почему именно сейчас был полностью готов. Ибо именно сейчас он важен. И нам важна сила. И освоение своей ярости — о ней много в мультфильме, и готовности защищать свое и своих, и доброты, и любви. Благодарна всем, кто над ним работал", — сказал семейный и детский психолог Светлана Ройз.

"Смотрел как ребенок, а воспринимал как взрослый украинец – наше, родное. Потому что сегодня состоялась долгожданная премьера украинского мультфильма "Мавка". Если к фильмам нашего производства мы уже привыкли, то о мультфильме "Мавка" можно сказать, что это первое качественное произведение. Спасибо авторам за работу! Призываю всех к просмотру", — поделился украинский кинодокументалист, режиссер, продюсер Иван Ясний.

"Потрясающий сказочный мир, созданный до мельчайших деталей. Светлая история о том, что добро всегда побеждает зло, а любовь спасает душу. Я искренне смеялась, переживала и даже плакала. Такие простые чистые забытые эмоции", — добавила художница по костюмам Антонина Белинская.

Гости премьеры первыми увидели одного из персонажей будущего спектакля "Мавка.Шоу", который создается по мотивам мультфильма и планируется к показам в двадцати городах Украины в рамках большого гастрольного тура, который состоится уже этой весной.

Генеральным медиапартнером проекта является канал "1+1".

Арам Арзуманян

Алексей Гончаренко

Напомним, допремьерный показ "Мавки" прошел во Львове, который посетили дети украинских пограничников, дети-сироты, представители фонда "Солдатские матери" и члены Управления социальной защиты Львовского городского совета.

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