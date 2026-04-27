Шоу-бизнес
Нита Амбани, жена индийского миллиардера, надела 101-каратный розовый бриллиант

Она носила потрясающий камень на шее, который не только редкий, но и имеет старую огранку.

Юлия Каранковская
Нита Амбани

Нита Амбани / © Associated Press

Жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани — 62-летняя Нита Амбани — посетила галавечер Time100 Gala, который состоялся в Нью-Йорке и появилась на красной дорожке. Она привлекла всеобщее внимание благодаря чрезвычайно редкому драгоценному камню, который надела на звездное мероприятие.

Нита украсила шею 101-каратным розово-коричневым бриллиантом старой огранки rose-cut в форме груши, вставленым в шесть рядов натурального жемчуга Басра, который также является крайне редким.

«Абсолютно уникальный, он стоит на пересечении истории и редкости — коллекционное сокровище, которое невозможно заменить, его можно лишь восхищенно созерцать за его неизменный характер и утонченную индивидуальность», — сообщает издание People.

Нита также дополнила свой образ вручную сотканным сари Banarasi от Swadesh, которое она носила вместе с созданным вручную топом от индийского дизайнера Manish Malhotra. Среди других ее украшений были эффектные серьги с жемчугом и кольцо, которое привлекало также внимание: оно содержало настоящий розовый бриллиант в форме груши, окруженный «ореолом» из мелких бриллиантов паве. В руке богачка держала сумку от Hermes из крокодиловой кожи, которую украсила огромной драгоценной брошью-цветком.

Также недавно 100-каратным бриллиантом всех свела с ума актриса Марго Робби, которая выбрала украшение от Lorraine Schwartz для парижской премьеры фильма «Бурный перевал». Бриллиант украшал ее шею женщины в виде чокера.

Марго Робби на премьере «Бурного перевала» в невероятном чокере / © Getty Images

