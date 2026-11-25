Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Реклама

26-летняя американская певица Ноа Сайрус поделилась в Instagram фотографиями с семейного торжества, состоявшегося 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Для гостей был установлен черный дресс-код.

Для особенного события Ноа выбрала длинное черное платье из прозрачной ткани и с цветочным узором. Наряд с округлым вырезом и короткими рукавами облегал фигуру и слегка расширялся книзу. Под платье певица надела черные стринги и дополнила его и босоножками в тон.

Реклама

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Волосы она собрала в небрежную прическу, оставив несколько прядей у лица, а в макияже сделала акцент на глазах.

Реклама

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Позже Ноа сменила наряд на другое черное платье — облегающее, с высоким воротником и крупным шелковым бантом на талии. На одном из снимков она позировала с отцом Билли Рэем Сайрусом, который пришел на свадьбу вместе со своей возлюбленной Элизабет Херли. Кроме того, Ноа сфотографировалась с сыном актрисы — Дэмианом Херли.

Ноа Сайрус с отцом, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус и Дэмиан Херли, фото: instagram.com/noahcyrus

Напомним, Майли Сайрус вышла замуж за музыканта Макса Морандо после почти пяти лет отношений. Церемония прошла в узком семейном кругу в частном поместье в Палм-Спрингс. Невеста выбрала шелковое свадебное платье Saint Laurent с открытой спиной, а жених — классический черный смокинг.

Ранее, напомним, Майли Сайрус получила звезду на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе в платье Versace.

Новости партнеров