Ночные купания: Ким Кардашьян в бикини показала сексуальное декольте и неприличные жесты

Ночные купания: Ким Кардашьян в бикини показала сексуальное декольте и неприличные жесты

Звезда реалити искупалась в бассейне, где устроила себе фотосет.

Ким Кардашьян устроила себе ночные купания в бассейне на фоне пальм и луны. Она также пофотографировалась и опубликовала снимки в Instagram.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Одета звезда реалити была в черное бикини, которое идеально подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

И, как ни странно, Кардашьян дополнила свой аутфит черными перчатками, а также стильными черными солнцезащитными очками. Она соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя сексуальную фигуру.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Любит красотка и пошалить. На одном из фото Ким показала на камеру неприличные жесты – средние пальцы, и язык.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"Ночные купания", - подписала снимки красотка.

Ранее во время отдыха Ким демонстрировала несколько эффектных пляжных луков в разных купальниках - розовом, черном, синем и белом.

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