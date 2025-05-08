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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ноготь Ким и загадочное пятно Винтур: модные конфузы на Met Gala 2025

На балу Института костюма, как и на любом другом мероприятии, не обошлось без неудобных ситуаций.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

Знаменитости, несмотря на многомесячную подготовку к главному модному мероприятию года — Met Gala 2025 — не смогли избежать конфузов. Конечно же главные из них мы собрали для вас.

Ноготь Ким

Теледива Ким Кардашьян решила для мероприятия не наращивать ногти, а просто приклеить. Этот модный трюк сыграл с ней злую шутку, поскольку когда она поправляла платье — ноготь отлетел.

Прическа Megan Thee Stallion

Конструкция на голове у рэперши была такой большой, что когда она позировала рядом с баскетболисткой Энджел Риз — то ударила девушку своей прической.

Загадочное пятно

Анна Винтур известна, как одна из самых успешных женщин в мире, а о ее «железном» характере и требовательности ходят легенды. В этом году она также стала вирусной на Met Gala из-за своего наряда, но по непонятной причине — на ее платье от Louis Vuitton было пятно.

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© Associated Press

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Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

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Мона Патель_2 / © Associated Press

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Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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