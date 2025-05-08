Ноготь Ким и загадочное пятно Винтур: модные конфузы на Met Gala 2025

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Знаменитости, несмотря на многомесячную подготовку к главному модному мероприятию года — Met Gala 2025 — не смогли избежать конфузов. Конечно же главные из них мы собрали для вас.

Ноготь Ким

Теледива Ким Кардашьян решила для мероприятия не наращивать ногти, а просто приклеить. Этот модный трюк сыграл с ней злую шутку, поскольку когда она поправляла платье — ноготь отлетел.

Прическа Megan Thee Stallion

Конструкция на голове у рэперши была такой большой, что когда она позировала рядом с баскетболисткой Энджел Риз — то ударила девушку своей прической.

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Загадочное пятно

Анна Винтур известна, как одна из самых успешных женщин в мире, а о ее «железном» характере и требовательности ходят легенды. В этом году она также стала вирусной на Met Gala из-за своего наряда, но по непонятной причине — на ее платье от Louis Vuitton было пятно.

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press