Номинантка на "Оскар" Джесси Бакли вышла на красную дорожку в прозрачном платье, созданном Гальяно
Актриса посетила презентацию фильма «Невеста», в котором сыграла.
Когда Джесси Бакли появилась на красной дорожке в Лондоне — все затаили дыхание, ведь ее образ стал одним из лучших, которые звездные красавицы демонстрировали на этой неделе.
Актриса надела прозрачное черное длинное платье от Модного дома Maison Margiela, которое было представлено миру в коллекции от-кутюр весна-лето 2024. Платье элегантно и легко спадало в пол и имело юбки со складками, а под ним у Джесси было бежевое боди в ретро-стиле и корсет на талии.
Внимание также привлекал крой черного платья, ведь на нем были вставки ткани с очень заметной прострочкой. Этот наряд создан модельером Джоном Гальяно, для которого эта коллекция была последней — он покинул пост креативного директора бренда Maison Margiela, в котором работал 10 лет.
Также ранее актриса посетила фотокол в платье Diotima из коллекции осень-зима 2026, которое тоже привлекло внимание своей оригинальностью.
Кстати, в этом году актриса одна из номинанток на «Оскар». Она получила номинацию в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гамнет».