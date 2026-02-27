ТСН в социальных сетях

Номинантка на "Оскар" Джесси Бакли вышла на красную дорожку в прозрачном платье, созданном Гальяно

Актриса посетила презентацию фильма «Невеста», в котором сыграла.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джесси Бакли

Джесси Бакли / © Associated Press

Когда Джесси Бакли появилась на красной дорожке в Лондоне — все затаили дыхание, ведь ее образ стал одним из лучших, которые звездные красавицы демонстрировали на этой неделе.

Джесси Бакли / © Associated Press

Джесси Бакли / © Associated Press

Актриса надела прозрачное черное длинное платье от Модного дома Maison Margiela, которое было представлено миру в коллекции от-кутюр весна-лето 2024. Платье элегантно и легко спадало в пол и имело юбки со складками, а под ним у Джесси было бежевое боди в ретро-стиле и корсет на талии.

Джесси Бакли / © Associated Press

Джесси Бакли / © Associated Press

Внимание также привлекал крой черного платья, ведь на нем были вставки ткани с очень заметной прострочкой. Этот наряд создан модельером Джоном Гальяно, для которого эта коллекция была последней — он покинул пост креативного директора бренда Maison Margiela, в котором работал 10 лет.

Джесси Бакли / © Associated Press

Джесси Бакли / © Associated Press

Также ранее актриса посетила фотокол в платье Diotima из коллекции осень-зима 2026, которое тоже привлекло внимание своей оригинальностью.

Джесси Бакли на фотоколле / © Associated Press

Джесси Бакли на фотоколле / © Associated Press

Кстати, в этом году актриса одна из номинанток на «Оскар». Она получила номинацию в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гамнет».

