- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Номинантка на "Оскар" Эль Фэннинг вышла в свет в ансамбле от Givenchy
Актриса выбрала классический ансамбль, но необычного кроя.
Эль Фэннинг в этом году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», поэтому посетила традиционное светское мероприятие в Калифорнии — обед в честь номинантов на премию.
Актриса выбрала элегантный костюм от бренда Givenchy, который включал приталенный жакет с V-образным декольте и складками, напоминающими бант, а также юбку миди с асимметрией, которая эффектно смотрелась и подчеркивала ноги.
Этот образ она дополнила украшениями от Cartier, в частности брошью в виде золотой совы с камнями, и элегантными туфлями от Stuart Weitzman на высоком каблуке.
Макияж и прическу Эль выбрала просто и нежные — минимум косметики и просто прямые распущенные волосы. Это было стильно и современно.
Также мероприятие посетила актриса Кейт Хадсонв красном платье, ведь тоже в этом году среди номинантов, но в категории «Лучшая женская роль».