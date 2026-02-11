Номинантка на "Оскар" Эль Фэннинг вышла в свет в ансамбле от Givenchy

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг в этом году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», поэтому посетила традиционное светское мероприятие в Калифорнии — обед в честь номинантов на премию.

Актриса выбрала элегантный костюм от бренда Givenchy, который включал приталенный жакет с V-образным декольте и складками, напоминающими бант, а также юбку миди с асимметрией, которая эффектно смотрелась и подчеркивала ноги.

Этот образ она дополнила украшениями от Cartier, в частности брошью в виде золотой совы с камнями, и элегантными туфлями от Stuart Weitzman на высоком каблуке.

Макияж и прическу Эль выбрала просто и нежные — минимум косметики и просто прямые распущенные волосы. Это было стильно и современно.

Также мероприятие посетила актриса Кейт Хадсонв красном платье, ведь тоже в этом году среди номинантов, но в категории «Лучшая женская роль».