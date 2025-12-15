- Дата публикации
Норвежская модель Фрида Аасен впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка
Радостными новостями девушка поделилась в Сети.
30-летняя норвежская модель Фрида Аасен и ее муж — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара — впервые стали родителями, у них, как и было известно ранее, родилась дочь. Первое фото из роддома модель показала в своем Instagram — на снимке запечатлены три руки.
Судя по подписи публикации, дочь пары родилась еще 6 декабря и получила имя Мия Грейс. «Добро пожаловать, наше маленькое чудо», — написала Фрида.
Модель с мужем уже успели сходить на первую прогулку с дочерью.
Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.
Ранее, напомним, беременная модель Фрида Аасен позировала топлес на балконе.