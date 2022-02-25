Норвежская модель Фрида Ассен поддержала Украину

Звезды со всего мира выражают слова поддержки на фоне российской агрессии против Украины.
Знаменитая модель Фрида Аасен, которая участвовала в показах самых знаменитых дизайнеров мира, а также в шоу бельевого бренда Victoria’s Secret, опубликовала сообщение в поддержку нашей страны в Instagram Stories.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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