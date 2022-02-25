Норвежская модель Фрида Ассен поддержала Украину

Звезды со всего мира выражают слова поддержки на фоне российской агрессии против Украины.

Знаменитая модель Фрида Аасен, которая участвовала в показах самых знаменитых дизайнеров мира, а также в шоу бельевого бренда Victoria’s Secret, опубликовала сообщение в поддержку нашей страны в Instagram Stories.

Instagram Фриды Аасен

Instagram Фриды Аасен

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