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Надела баклажановый костюм на голое тело: Зендея на фотоколле "Дюны" в Лондоне

Надела баклажановый костюм на голое тело: Зендея на фотоколле "Дюны" в Лондоне

Зендея / Фото: Associated Press

Зендая покорила Лондон в необычном брючном костюме.

Голливудская звезда Зендея продемонстрировала на фотоколле в Лондоне, который был посвящен второй части фильма Дени Вильнева, оригинальный наряд баклажанового оттенка. Костюм девушки был от сербского бренда Roksanda.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Лук включал удлиненный жакет с выраженной талией и широкими покатыми плечами, пуговицами и накладными карманами, который Зендея носила на голое тело. Также на ней были широкие брюки со стрелками и имитацией юбки.

Дополнила свой образе девушка золотыми украшениями, макияжем с фиолетовыми тенями на глазах, а также оригинальной трендовой прической - длинной косой. Что интересно, наряд бренд предоставил девушке до того, как он дебютировал на подиуме, скорее всего, костюм создан для нее эксклюзивно.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Презентацию посетили и другие звезды картины: Леа Сейду, Ребекка Фергюсон и Флоренс Пью.

Флоренс Пью, Леа Сейду, Ребекка Фергюсон и Зендея / © Associated Press
Флоренс Пью, Леа Сейду, Ребекка Фергюсон и Зендея / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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