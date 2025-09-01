Носила короткую стрижку: как выглядела Памела Андерсон в школьные годы

Памела Андерсон / © Associated Press

Актриса Памела Андерсон — сек-символ 90-х, модель и звезда сериала «Спасатели Малибу» — родилась в Канаде. В школьные годы она совсем не была похожей на ту Памелу, которой мы знаем ее сейчас.

Андерсон училась в средней школе Хайленд в Комоксе, Британская Колумбия. В старших классах она играла в волейбольной команде, также умела играть на саксофоне.

В те времена будущая актриса носила другую прическу — ее волосы были короткими и темными. В остальном Памела практически не поменялась.

На этом фото 16-летняя Андерсон, позирует для фотографии для своего школьного альбома 1984 года.

Памела Андерсон / © Getty Images

Окончила школу она в 1985 году и традиционно позировала для выпускного альбома. На этом фото Памеле 17 лет.

Памела Андерсон / © Getty Images

1988 году Андерсон переехала в Ванкувер и работала фитнес-инструктором. В следующем году она посетила игру BC Lions Канадской футбольной лиги на стадионе BC Place в Ванкувере, где ее показали на огромном экране в футболке с логотипом пива Labatt. Пивоваренная компания наняла Андерсон на короткое время в качестве модели и так начался ее пути в мир шоу-бизнеса.