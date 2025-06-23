Носила мини и асимметрию: 74-летняя актриса Джейн Сеймур посетила кинофестиваль в Италии

Джейн Сеймур / © Getty Images

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74-летняя актриса Джейн Сеймур, которая прославилась в 1973 году ролью в фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», блистала на минувшей неделе в Италии. Она посетила мероприятия Filming Italy 2025, которое прошло в фешенебельном отеле и вышла на красную дорожку.

На этом мероприятии она продемонстрировала два наряда, в которых выглядела очень гламурно.

Первое платье Джейн было лавандового цвете и с цветочным принтом. Наряд имел ассиметричный подол и длинный шлейф, также на груди и талии его украшали складки ткани. Та талии платье дополнял пояс с бисером и пайетками. Актриса носила этот наряд с туфлями усыпанными стразами и роскошными украшениями.

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Джейн Сеймур / © Getty Images

Второе платье было более лаконичным. Джейн надела белое мини полностью расшитое пайетками в виде цветов. Украшения она сменила на другие, а вот туфли обула те же.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Getty Images Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур