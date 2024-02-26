Надела платье без белья: Зендея шокировала смелым образом на презентации "Дюны"

Актриса и ее стилист Лоу Роуч умеют выбирать наряды, которые привлекают всеобщее внимание.

В мире продолжаются мероприятия, посвященные презентации фильма "Дюна". В этот раз премьерный показ состоялся в Нью-Йорке, и на него традиционно пришли звездные гости и актеры, сыгравшие в картине.

Зендея, которая в фильме исполняет роль женщины-фремена Чани, появилась в этот раз на ковровой дорожке в белоснежном платье креативного дизайна, поскольку спереди у наряда были смелые и довольно откровенные вырезы на животе, талии и ногах.

Соответственно, белья с этим платьем Зендея не надела из-за его дизайна.

Зендея / Фото: Associated Press

Платье девушки от бренда Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2024. У него были длинные рукава, а также декор на подоле юбки в виде больших золотых полусфер, которые были пришиты хаотично.

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнили образ актрисы туфли от Jimmy Choo, а также роскошные украшения в виде змей от ювелирного бренда Bvlgari, с которым актриса сотрудничает. Также у 27-летней девушки был длинный золотой маникюр.

Зендея / Фото: Associated Press

Стоит отметить и ее прическу, ведь Зендея появилась с очень длинными и кудрявыми накладными волосами.

Зендея / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет совсем скоро - 29 февраля.

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