Надела платье без белья: Зендея шокировала смелым образом на презентации "Дюны"

Актриса и ее стилист Лоу Роуч умеют выбирать наряды, которые привлекают всеобщее внимание.
В мире продолжаются мероприятия, посвященные презентации фильма "Дюна". В этот раз премьерный показ состоялся в Нью-Йорке, и на него традиционно пришли звездные гости и актеры, сыгравшие в картине.
Зендея, которая в фильме исполняет роль женщины-фремена Чани, появилась в этот раз на ковровой дорожке в белоснежном платье креативного дизайна, поскольку спереди у наряда были смелые и довольно откровенные вырезы на животе, талии и ногах.
Соответственно, белья с этим платьем Зендея не надела из-за его дизайна.
Платье девушки от бренда Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2024. У него были длинные рукава, а также декор на подоле юбки в виде больших золотых полусфер, которые были пришиты хаотично.
Дополнили образ актрисы туфли от Jimmy Choo, а также роскошные украшения в виде змей от ювелирного бренда Bvlgari, с которым актриса сотрудничает. Также у 27-летней девушки был длинный золотой маникюр.
Стоит отметить и ее прическу, ведь Зендея появилась с очень длинными и кудрявыми накладными волосами.
В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет совсем скоро - 29 февраля.
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