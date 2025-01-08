Носила платье, которому 59 лет: Ариана Гранде вышла на публику в музейном экспонате

Платье отлично сохранилось и несмотря на свой возраст выглядело довольно современно.
Актриса Ариана Гранде решила продолжить моду на винтажные платья, поэтому надела на красную дорожку "Золотого глобуса" платье, которому уже 59 лет. Это был уникальный наряд созданный Модным домом Givenchy из коллекции Haute Couture весна-лето 1966.
Платье выполнено в оттенке шампанского и было украшено вышивкой на лифе. Также у него была юбка на запах и ассиметричный подол. Этот наряд, конечно, должен хранится в музее, учитывая его уникальность и возраст, однако Гранде не брала его на прокат, как в свое время Ким Кардашьян, а купила его в магазине винтажных вещей LILY et Cie.
Платье Ариана носила в сочетании с высокими белыми перчатками, украшениями от Swarovski с камнями, а также туфлями в тон, которые были от Stuart Weitzman.
Также на некоторых фото заметно, что актриса пришла на "Золотой глобус" с сумкой. Это был винтажный аксессуар тоже от Givenchy.
Прическу она сделала в виде высокого хвоста и изменила цвет волос - сделала их более пшеничного оттенка.
Точно такую же прическу Ариана носила и на следующий день после киноцеремонии. Она посетила гала-вечер премии Национального совета по рецензиям, который состоялся в Нью-Йорке. На ней было розовое платье и туфли от Loewe, а также несколько украшений.
Винтажный наряд Гранде немного напомнил знаменитое розовое платье, которое носила Жаклин Кеннеди тоже в 60-х годах. 8 января 1963 года она посетила торжественный прием, который организовали в честь выставки посвященной картине Леонардо да Винчи.
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