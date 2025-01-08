Носила платье, которому 59 лет: Ариана Гранде вышла на публику в музейном экспонате

Актриса Ариана Гранде решила продолжить моду на винтажные платья, поэтому надела на красную дорожку "Золотого глобуса" платье, которому уже 59 лет. Это был уникальный наряд созданный Модным домом Givenchy из коллекции Haute Couture весна-лето 1966.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Платье выполнено в оттенке шампанского и было украшено вышивкой на лифе. Также у него была юбка на запах и ассиметричный подол. Этот наряд, конечно, должен хранится в музее, учитывая его уникальность и возраст, однако Гранде не брала его на прокат, как в свое время Ким Кардашьян, а купила его в магазине винтажных вещей LILY et Cie.

Платье Ариана носила в сочетании с высокими белыми перчатками, украшениями от Swarovski с камнями, а также туфлями в тон, которые были от Stuart Weitzman.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Также на некоторых фото заметно, что актриса пришла на "Золотой глобус" с сумкой. Это был винтажный аксессуар тоже от Givenchy.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Прическу она сделала в виде высокого хвоста и изменила цвет волос - сделала их более пшеничного оттенка.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Точно такую же прическу Ариана носила и на следующий день после киноцеремонии. Она посетила гала-вечер премии Национального совета по рецензиям, который состоялся в Нью-Йорке. На ней было розовое платье и туфли от Loewe, а также несколько украшений.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Винтажный наряд Гранде немного напомнил знаменитое розовое платье, которое носила Жаклин Кеннеди тоже в 60-х годах. 8 января 1963 года она посетила торжественный прием, который организовали в честь выставки посвященной картине Леонардо да Винчи.

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