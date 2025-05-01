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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Носила платье, созданное Томом Фордом: Хейли Бибер под прицелом папарацци

Ее платье было взято из архивов Gucci. Этому наряду около 28 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Getty Images

Модель и предпринимательница Хейли Бибер выглядела стильно и эффектно, когда ее сфотографировали на Манхэттене. Она сходила в шикарное кафе Zaffri.

Модель носила шелковистое маленьком нежно-голубое мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру, оно было без рукавов, с высоким прямым вырезом и легким блеском. Этот наряд был от Gucci и создано еще Томом Фордом, который был креативным директором этого бренда. Образ она дополнила клатчем от The Row, бежевыми туфлями от Gianvito Rossi и солнцезащитными очками. Ее платье из весенней коллекции 1998 года.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Основательница Rhode также ненавязчиво прорекламировать свой бренд с помощью вирусного блеска для губ, футляром для которого является чехол телефона. Ее аксессуар в руке был такого же холодного оттенка, как и ее платье.

Хейли и ее муж Джастин с сыном живут в Калифорнии, поэтому смеем предположить, что в Нью-Йорк красавица прилетела на бал Met Gala, который состоится в понедельник, 5 мая. В этом году тема главного модного мероприятия года — Superfine: Tailoring Black Style.

В преддверии этого мероприятия предлагаем вспомнить, какие наряды Хейли носила на модном балу ранее.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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