Носила платок на талии до того как это стало трендом: вспоминаем образ Кейли Куоко из 2003 года

Кейли Куоко / © Getty Images

Платок — один из главных трендов 2025 года, который стал незаменимым аксессуаром как в повседневной городской жизни так и на пляже. Девушки повязывали его на голову, сумки, шею, а также на талию. Это аксессуар помогал сделать лаконичный образ более интересным, ведь становился красивым акцентом.

С платками на талии, причем на брюках, джинсах, юбках или шортах, появлялись как обычные девушки так и мировые знаменитости, но еще до того, как этот тренд обрел такую массовую популярность его в начале двухтысячных успела поносить актриса Кейли Куоко — звезда сериала «Теория большого взрыва».

Кейли Куоко / © Getty Images

Кейли вышла на красную дорожку в 2003 году в синих джинсах с заниженой талией, короткой белой футболке с принтом, коричневых сабо, а на бедра завязала то ли шарф, то ли платок в змеиный принт.

Также возродился еще один тренд с платком — многие его полюбили носить как топ. Однако той, кто вышла так на красную дорожку была актриса Хизер Локлир. В нулевых она посетила премьеру фильма в завязанном на груди синем платке от Hermes. Образ она тогда дополнила белыми укороченными штанами, золотистыми босоножками и сумкой Louis Vuitton в руке.