Носила трендовые кроссовки-носки: Рианну заметили на Манхэттене в спортивном луке

Звезда появилась в люксовой паре обуви, которая обошлась ей в немалую сумму.

Успешная певица и создательница косметической империи Fenty Beauty - 36-летняя Рианна - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду заметили на Манхэттене, когда она выходила из отеля.

Рианна была одета в спортивный лук, который включал сине-белый костюм от Awake, футболку и необычные кроссовки-носки от Bottega Veneta серого цвета. Эту необычную пару обуви она носила приспустив и заправив в них штаны.

Дополнили образе знаменитости кепка на голове, солнцезащитные очки и знаменитая модель сумки Saddle от Dior. Также можно заметить, что от макияжа она отказалась, а шею украсила несколькими украшениями с бриллиантами.

Рианна / Фото: Getty Images

Стоит пара кроссовок, как у Рианна 1100 долларов.

Кроссовки Рианны

В Нью-Йорке Рианна проводит уже некоторое время. Ранее ее заметили по пути на семейный праздник - она шла в кожаном жакете и прозрачной юбке отмечать выпускной вечер своего брата в итальянском ресторане Mamo. Ее юбка была от Dior, а вот стильный жакет от Magda Butrym.

Рианна / Фото: Getty Images

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