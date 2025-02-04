Носила украшение, которому более 90 лет: что известно об уникальном колье Леди Гаги

Звезды часто пытаются к своим нарядам для красной дорожки подобрать оригинальные украшения, которые бы привлекали внимание. Такие изделия зачастую бывают роскошными, но очень редко историческими.

Певица Леди Гага надела на 67-ю церемонию "Грэмми" никогда ранее не виденное украшение из архивов Tiffany, сообщает издание Town & Country.

Колье, которое она носила, было золотое с жемчугом и черным ониксом, а в его центре висел бледно-зеленый турмалин. Оно датировано 1930-1933 годами.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Украшение было разработано дизайнером ювелирных изделий Метой Овербек под руководством Луиса Комфорта Тиффани. Она была одной из нескольких известных женщин-дизайнеров, работавших в Tiffany.

Дизайн ожерелья Леди Гаги относится к периоду ар-деко и представлен в альбоме эскизов Овербек, который находится в коллекции Музея американского искусства Морзе.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Свой образ Леди Гага завершила серьгами Tiffany High Jewelry с бриллиантами Fancy Yellow общим весом более 3 карат и белыми бриллиантами. Платье певица носила от бренда Samuel Lewis.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Однако это не единственный случай, когда Гага носит столь уникальное украшение, ведь стоит только вспомнить, то которое она носила в 2019 году на церемонии "Оскар" - большой желтый бриллиант от Tiffany. Камень был найден в 1877 году, демонстрировался на многих выставках и даже использовался в рекламных материалах для фильма "Завтрак у Тиффани". Несмотря многолетнюю историю, этот бриллиант носили только три женщины: светская дама Мэри Уайтхаус, Одри Хепберн и Леди Гага.

Леди Гага на "Оскаре" в 2019 году / Фото: Associated Press

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