Носила жакет как платье: 21-летняя Дженна Ортега на фотосессии к фильму в Лондоне

Актриса подчеркнула нарядом стройные ноги, а из-за длины платья казалась выше, ведь ее рост всего 155 сантиметров.

21-летняя актриса Дженна Ортега, которая прославилась ролью в сериала "Уэнсдей", посетила фотосессию к фильму Тима Бертона "Битлджюс Битлджюс".

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На мероприятии в Лондоне она позировала в наряде, в котором было объединено оттенки марсала и винный красный - один из трендов 2024 года. Дженна носила жакет от Alexander McQueen с широкими плечами и пуговицами, как платье.

Наряд она дополнила слингбэками от Le Silla на высоких каблуках, очень плотными колготками, а также кружевным красным бюстгальтером, который было видно из-под жакета.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Волосы девушка собрала в хвост и сделала лаконичный макияж. Также стоит отметить и украшения, ведь ее уши и руку украшал набор с большими красными камнями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна Ортега с коллегами по фильму / Фото: Associated Press

В роскошном красном наряде Ортега также позировала на открытии Венецианского кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в платье от Модного дома Dior на тонких бретельках, однако наряд оказался повтором, ведь ранее подобный носила другая известная актриса.

Читайте также:

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (6 фото)