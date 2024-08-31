Носила жакет как платье: 21-летняя Дженна Ортега на фотосессии к фильму в Лондоне

Актриса подчеркнула нарядом стройные ноги, а из-за длины платья казалась выше, ведь ее рост всего 155 сантиметров.
21-летняя актриса Дженна Ортега, которая прославилась ролью в сериала "Уэнсдей", посетила фотосессию к фильму Тима Бертона "Битлджюс Битлджюс".
На мероприятии в Лондоне она позировала в наряде, в котором было объединено оттенки марсала и винный красный - один из трендов 2024 года. Дженна носила жакет от Alexander McQueen с широкими плечами и пуговицами, как платье.
Наряд она дополнила слингбэками от Le Silla на высоких каблуках, очень плотными колготками, а также кружевным красным бюстгальтером, который было видно из-под жакета.
Волосы девушка собрала в хвост и сделала лаконичный макияж. Также стоит отметить и украшения, ведь ее уши и руку украшал набор с большими красными камнями.
В роскошном красном наряде Ортега также позировала на открытии Венецианского кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в платье от Модного дома Dior на тонких бретельках, однако наряд оказался повтором, ведь ранее подобный носила другая известная актриса.
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