Носит косухи с платьями и шортами: стильные образы актрисы Флоренс Пью в Нью-Йорке

27-летняя звезда была с ног до головы одета в дизайнерские вещи.
Британская актриса Флоренс Пью сейчас проводит время в Нью-Йорке, где посещает различные интервью и ток-шоу, чтобы продвигать новый драматический фильм со своим участием - "Хороший человек", который снял ее бывший бойфренд Зак Брафф.
Поэтому вчера актриса продемонстрировала аж два стильных образа, в которых был кожаная косуха. Первый лук Флоренс состоял из длинного обтягивающего платья Altuzarra с принтом, напоминающий тай-дай.
Лук она дополнила курткой из мягкой кожи, серыми ботинками на шнурках и сумкой Valentino на цепочке. Также Флоренс стильно уложила волосы, сделала макияж и надела солнцезащитные очки. Этот образ она выбрала для шоу "Доброе утро, Америка".
После интервью девушку заметили, когда она выходила из своего отеля. На Флоренс был total look от Valentino, состоящий из мини-шорт и блузы, которые она сочетала с ботинками, колготками и классической черной косухой. Волосы Пью украсила заколкой, а также дополнила образ очками и несколькими золотыми украшениями.
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