Носит косухи с платьями и шортами: стильные образы актрисы Флоренс Пью в Нью-Йорке

27-летняя звезда была с ног до головы одета в дизайнерские вещи.

Британская актриса Флоренс Пью сейчас проводит время в Нью-Йорке, где посещает различные интервью и ток-шоу, чтобы продвигать новый драматический фильм со своим участием - "Хороший человек", который снял ее бывший бойфренд Зак Брафф.

Поэтому вчера актриса продемонстрировала аж два стильных образа, в которых был кожаная косуха. Первый лук Флоренс состоял из длинного обтягивающего платья Altuzarra с принтом, напоминающий тай-дай.

Лук она дополнила курткой из мягкой кожи, серыми ботинками на шнурках и сумкой Valentino на цепочке. Также Флоренс стильно уложила волосы, сделала макияж и надела солнцезащитные очки. Этот образ она выбрала для шоу "Доброе утро, Америка".

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

После интервью девушку заметили, когда она выходила из своего отеля. На Флоренс был total look от Valentino, состоящий из мини-шорт и блузы, которые она сочетала с ботинками, колготками и классической черной косухой. Волосы Пью украсила заколкой, а также дополнила образ очками и несколькими золотыми украшениями.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

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