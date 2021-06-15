Носит лифчик, как топ: Ирину Шейк сфотографировали на прогулке с дочерью

Знаменитость опять продемонстрировала необычный ансамбль.

Супермодель Ирина Шейк всегда была в центре внимания, но после недавних слухов о романе с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом интерес к ее жизни еще больше повысился. Сейчас Шейк вернулась в Нью-Йорк и опять много времени проводит со своей дочерью Лее, с которой ее подловили вчера на улице.

Ирина забирала девочку с садика и несла ее на руках. Для прогулки она надела легкую голубую рубашку Burberry и взяла сумку от этого же бренда, также на ней были белые кроссовки Nike, синие джинсы с дырками на коленях и бюстье от Intimissimi, которое она надела как кроп-топ. На другом плече у знаменитой модели была сумка-шоппер с множеством вещей Леи.

Ирина Шейк и Лея / Getty Images

Волосы Шейк собрала, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а на шее - любимая цепочка с крестиком от Tiffany and Co.

Ирина Шейк и Лея / Getty Images

Несколько дней тому назад Ирина тоже появлялась на улице с эффектным декольте и в бюстье от Intimissimi. Тогда на ней был комбинезон и сумка от Burberry.

Ирина Шейк / Getty Images

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Ирина Шейк на прогулках с дочерью Леей (17 фото)

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