Носит одно платье много лет: 78-летняя звезда мыльных опер Сьюзан Луччи вышла на публику в любимом мини

Актриса носит наряды повторно, и они отлично на ней сидят.

Американская актриса Сьюзан Луччи также является предпринимательницей, писательницей и телеведущей. Она вошла в история кино благодаря роли Эрики Кейн в мыльной опере "Все мои дети".

Хотя она довольно малоизвестна, но на протяжении многих лет после завершения сериала продолжала карьеру актрисы - снималась в кино, сериалах, а также была актрисой дубляжа.

На этой неделе Сьюзан посетила особое мероприятие в Нью-Йорке, которое было посвящено 55-летию со дня выхода сериала "Все мои дети". Она выглядела потрясающе и гламурно в черно-синем коротком платье с леопардовым рисунком от известного бренда Jenny Packham. Это было платье с длинными рукавами, полностью расшитое пайетками, а дополнила она его золотыми украшениями и гламурными туфлями.

Сьюзан Луччи в 2025 году / Фото: Associated Press

Однако, что интересно, этот наряд в гардеробе актрисы уже давно, и надевала Сьюзан его неоднократно. В этом мини она появлялась на церемонии вручения премии ADAPT Leadership Awards в Нью-Йорке в 2019 году.

Сьюзан Луччи в 2019 году / Фото: Associated Press

В практически идентичном платье Сьюзан Луччи пришла и на премьере мюзикла "Бронкская история" в 2016 году, но можно заметить, что это другое платье, ведь спереди на нем есть золотые вкрапления.

Сьюзан Луччи в 2016 году / Фото: Getty Images

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