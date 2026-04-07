Носит платья от подруги-дизайнера: Еву Лонгорию подловили в Нью-Йорке
Актриса, режиссер и предпринимательница впервые за долгое время появилась на публике.
Ева Лонгория посетила в Нью-Йорке ряд интервью, чтобы прорекламировать новый сезон своего сериала Searching For о путешествиях и кулинарии. В частности звезда посетила студию шоу TODAY, чтобы рассказать о своей режиссерской работе — предстоящем фильме Fifth Wheel, в котором главную роль сыграет Ким Кардашьян.
Сначала Лонгорию сфотографировали в стильном сером костюме-тройке с жакетом, широкими брюками и корсетом, который украшали бордовые акценты. А дополнила она его классическими бордовыми туфлями и золотыми украшениями.
Второй лук, который Ева продемонстрировала в Нью-Йорке включал черное платье от бренда ее лучшей подруги Виктории Бекхэм. Элегантное и современное платье-миди идеально подчеркивало фигуру и сочеталось с черными мюлями.
Образы от бренда своей подруги Victoria Beckham Ева выбирает не в первый раз. Именно бренд британского дизайнера сшил для свадьбы Евы три свадебных платья — главное для венчания, для вечернего празднования и для гражданской церемонии.