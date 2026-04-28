Носит уже 30 лет и не переживает, что она с дырками: как выглядит любимая куртка Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи — незаурядный голливудский актер, который начал свою карьеру как герой ромкомов, но перешел со временем к ролям в серьезных фильмах и сериалах, которые стали культовыми, как «Интерстеллар» или «Настоящий детектив». Однако несмотря на рискованные решения относительно работы, актер похоже очень последовательный человек в обычной жизни, о чем свидетельствует его стиль.

Но речь идет не об образах для красных дорожек, которые готовят стилисты и дизайнеры, а о вещах, которые Макконахи выбирает лично. Несмотря на миллионные доходы от фильмов актер продолжает годами носить одну вещь — коричневую кожаную куртку классического фасона.

Впервые в этой куртке неизвестного бренда Макконахи начал появляться еще в 1997 году, но уже тогда она не была новой. На вещи заметны очень характерные потертости на крях, а также отсутствует одна пуговица снизу.

Актер почти всегда на протяжении всех этих лет надевал куртку на вечеринки, спортивные матчи и даже приходил в ней на интервью. Сочетает вещь Макконахи обычно с классическими джинсами и ковбойскими шляпами.

За годы ношения кожа начала трескаться и осыпаться, но заметно, что Мэттью пытается продлевать жизнь любимой вещи и куртку реставрировали, в частности это заметно по местах, которые подклеивают. Однако все равно на краях, плечах и локтях кожи уже не осталось.

В мире перенасыщенном товарами и чрезмерным потреблением Макконахи просто всегда выбирает один стиль, который для него комфортен и естественен. И удивительно, что со временем эта простая вещь стала фирменной и неотъемлемой частью его стиля.

