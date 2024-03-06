Носит вещи повторно: Кейт Бланшетт снова надела свой роскошный наряд с церемонии "Оскар"

Актриса удивила своим образом и показала как наряд из светской церемонии сочетать с более повседневными штанами и аксессуарами.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Louis Vuitton. Марка презентовала публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025 и пригласили на шоу множество с звездных гостей, среди которых была замечена оскароносная актриса Кейт Бланшетт.

Женщина привлекла внимание интересным нарядом, поскольку надела на мероприятие кожаные обтягивающие штаны с ремнем и оригинальную бархатную блузу. Цвет и текстура ткани создавали эффект шелка и красиво переливались.

Верхняя часть наряда была необычного дизайна, поскольку у нее были широкие плечи, один длинный широкий рукав и асимметричный низ, который был присобран. Драпировка біла также и на спине.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Образ Кейт дополнила черным клатчем и солнцезащитными очками. Волосы она собрала в пучок и сделала макияж. Также актриса надела золотые серьги в уши.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Но блуза не новинка в гардеробе Бланшетт, поскольку она ее надевала также в прошлом году, не на какое-то проходящее мероприятие, а на церемонию вручения кинонаград "Оскар". В 2023 году Кейт была среди номинантов на эту премию в категории "Лучшая женская роль".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Однако на ковровой дорожке "Оскара" она эту роскошную бархатную блузу сочетала с длинной атласной юбкой у которой был длинный шлейф.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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