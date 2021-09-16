Ностальгирует по лету: Ева Лонгория в купальнике позировала возле бассейна

Звезды тоже не хотят прощаться с летом и продолжают публиковать снимки в купальниках.

Пока не грянуло похолодание, многие из них еще могут понежиться на солнце возле бассейна своего дома. Ева Лонгория как раз этим и занималась в эти дни.

"Хватаемся за последние дни лета", - подписала актриса кадр, на котором запечатлена сидя на краю бассейна, пока ее трехлетний сын Сантьяго плавает в нем.

46-летняя Лонгория одета в золотой слитный купальник и белую шляпу. Она наклонила голову к сыну и шляпой прикрыла лицо.

Этим летом Ева щедро делилась с подписчиками своего Instagram фотографиями, на которых была запечатлена в купальниках. Отдыха в ее жизни было много, и она охотно делилась этими радостными кадрами со своими фанами.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

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Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

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