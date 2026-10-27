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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Софи Тернер перекрасила волосы в темный цвет для роли Лары Крофт и вышла в свет

Известная актриса вышла в свет с новый цветом волос, который она изменила ради новой роли.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Софи Тернер

Софи Тернер / © Getty Images

30-летняя Софи Тернер, широко известная всем по своей роли в сериале «Игра престолов», появилась на публике в новом образе после съемок сериала Tomb Raider, в котором ей досталась роль легендарной искательницы приключений Лары Крофт. Актриса посетила церемонию вручения «Золотого мяча» в Лондоне и продемонстрировала насыщенный темно-коричневый оттенок волос.

Софи Тернер / © Getty Images

Софи Тернер / © Getty Images

Для выхода на красную дорожку звезда «Игры престолов» выбрала образ от Louis Vuitton. Она появилась в брючном костюме из коллекции осень-зима 2026, дополнив его туфлями Luna и ожерельем Le Damier de Louis Vuitton. Волосы Софи уложила легкими волнами с прямым пробором, а макияж сделала сдержанным.

Софи Тернер / © Associated Press

Софи Тернер / © Associated Press

Новый цвет волос актрисы связан с ее предстоящей ролью в сериале Tomb Raider. Тернер сыграет археолога и искательницу приключений Лару Крофт — героиню популярной серии видеоигр, которую ранее на экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

(Софи Тернер в роли Лары Крофт)

Ранее, напомним, звезда «Игры престолов» Софи Тернер кожаной мини-юбкой подчеркнула стройные ноги.

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