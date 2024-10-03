Новая nepo baby: старшая дочь Николь Кидман впервые вышла на подиум как модель

Несколько дней назад актриса Николь Кидман появилась на Модном шоу бренда Balenciaga, на котором модельер Демна Гвасалия презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025. Звезда блистала перед фотографами в одиночестве, ведь, как оказалось, ее старшая дочь Сандэй Роуз готовилась выйти на подиум.

16-летняя дочь известной актрисы полностью оправдала свой статус nepo baby - она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который тоже показал коллекцию на сезон весна-лето 2025.

На подиуме новоиспеченная модель продемонстрировала белое девичье платье, которое носила в сочетании с гетрами и туфлями на каблуках.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

После показа она также сфотографировалась с мамой, которая посетила шоу, как гостья. Мама и дочь были одеты в стиль преппи, характерный для бренда Miu Miu, и держались за руки. Увидеть Николь в таком наряде было неожиданно, ведь обычно она выбирает более женственный образы.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

Напомним, что термин nepo baby (непо-детка) применяется непосредственно к детям, которых продвинули богатые родители. Этот слоган появился от слова непотизм, которое обозначает вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Простыми словами, это хорошо известное всем нам кумовство. Впервые о nepo baby заговорили из-за Хейли Бибер, поскольку она представительница голливудской династии актерской семьи, ведь является младшей дочерью Стивена Болдуина. Благодаря связям красотка начала сниматься для глянцев и заключать контракты с модными брендами еще в 17 лет в результате чего добилась колоссального успеха: она является лицом многих известных марок, рекламирует косметику, белье и ходит по подиумах. Также Хейли запустила успешный бренд косметики Rhode.

Но стала ли Хейли бы такой известной, богатой и популярной, если бы не связи в мире звезд? Этим вопросом задалось и издание Daily Mail, когда написало статью о детях звезд, которые добились славы совсем не благодаря талантам и упорству, а именам родителей. Ответить на публикацию Хейли тогда решила появившись на улице в футболке с надписью Nepo Baby.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Таким образом модель решила показать, что своего “ярлыка” не стесняется и оправдываться за деньги отца не собирается.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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