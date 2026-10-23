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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Новая прическа и два образа: Зои Кравиц заметили на съемочной площадке в Нью-Йорке

Голливудские звезды нередко экспериментируют со своей внешностью ради ролей, а съемочная площадка становится местом, где рождаются новые модные тренды. На этот раз внимание привлекли повседневные наряды актрисы в непринуждённом городском стиле.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Getty Images

Актриса Зои Кравиц сменила прическу ради новой роли — осветлила волосы, которые обычно у нее идеально черные. Во время съемок фильма «Die Alive» в Нью-Йорке звезду заметили в новом образе — с осветленными прядями. Кравиц носит дреды с прядями, и на этот раз её прическа была выполнена в технике балаяж — популярной технике окрашивания волос, создающей естественный эффект выгорания на солнце.

Во время работы она также продемонстрировала два образа, которые подобрала для неё команда костюмеров. Первый образ позволил в полной мере рассмотреть её причёску, ведь волосы были распущены. Актриса была одета в легкий свитер, белую футболку, мешковатые брюки и плащ; завершали образ сумка Prada и кроссовки Adidas. Было заметно, что актриса в таком образе вышла за кофе с булочкой.

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

Второй образ Зои кардинально отличался, ведь звезда уже заплела волосы в косу и дополнила прическу красной банданой. Также в образе была серая майка на тонких бретельках и джинсовые капри. Завершали образ чёрные классические балетки и несколько аксессуаров.

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

Похоже, что героиня актрисы будет выглядеть в фильме удивительно стильно, ведь ранее папарацци запечатлели её с неопреновой сумкой-багетом Fendi с цветочной вышивкой и в яркой юбке.

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

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