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Новая роль: Эмилию Кларк сфотографировали во время съемок очередного сериала Marvel

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Новая роль: Эмилию Кларк сфотографировали во время съемок очередного сериала Marvel

Эмилия Кларк / Getty Images

После "Игры престолов" актриса переключилась на супергеройский проект.

35-летняя Эмилия Клак попала под прицел папарацци на съемочной площадке. Актриса сыграет в новом сериале "Секретное вторжение" от Marvel, но роль актрисы пока держится в секрете.

Эмилия была одета в розовую куртку, черные штаны с карманами, ботинки и футболку с принтом тай-дай. Волосы звезда покрасила в темно-шоколадный цвет, а на ее лице практически не было макияжа.

Эмилия Кларк / © Getty Images
Эмилия Кларк / Getty Images

Также известно, что в сериале появятся Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс. О сюжете будущего сериала известно пока немного, кроме того что в нем покажут инопланетян скруллов, которые берут под контроль все аспекты жизни землян.

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