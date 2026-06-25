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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Новая звезда франшизы "Блондинка в законе" продемонстрировала три розовых платья

Актриса вернула на экраны одного из культовых персонажей нулевых.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Лекси Майнтри

Лекси Майнтри / © Getty Images

25-летняя Лекси Майнтри— начинающая актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Элль», и сейчас девушка активно занимается продвижением этого проекта. Лекси участвует в интервью, фотосессиях и появляется на красных дорожках, чтобы привлечь внимание к сериалу.

Её образы выполнены в стиле оригинального фильма, вышедшего на экраны в 2001 году и сделавшего в своё время Риз Уизерспун звездой. На этой неделе Лекси продемонстрировала три образа в розовых оттенках.

Сначала актриса посетила премьеру в платье с пышной юбкой, украшенной складками, камнями и бантами на талии.

Лекси Майнтри / © Getty Images

Лекси Майнтри / © Getty Images

Кроме того, Лекси Майнтри запечатлели папарацци в костюме с жакетом и юбкой, которые она дополнила гламурной сумкой и туфлями, украшенными бабочками.

Лекси Майнтри / © Getty Images

Лекси Майнтри / © Getty Images

Третий образ актрисы — это ярко-розовое платье с бантами на плечах и юбке, которое она дополнила гламурными аксессуарами, в частности сумкой в форме сердечка.

Лекси Майнтри / © Getty Images

Лекси Майнтри / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
64
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