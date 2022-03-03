Новое обращение Маши Ефросининой: "Сегодня мы самая сплоченная нация на всей планете!"

Украинская телеведущая записала еще одно видеообращение. В нем Мария задает риторические вопросы россиянами: "От чего меня спасают?"

От чего нужно бомбить детские дома, онкологические здания, муниципальные здания, выжигать частные секторы, полностью сжигать маленькие городишки. Ради спасения чего вы это делаете?

В подземных переходах лежат грудные дети в антисанитарии в холоде. Под завалами от бомб сидят сотни людей, им не могут доставить даже воды. Спасибо вам большое русский народ за то, что вы спасли нас навсегда от эгоизма, от равнодушия, от внутренних обид друг на друга, от измен, от разных эмоций, которые испытывают люди внутри страны, бытовых, рутинных и профессиональных. Вы спасли нас от этого нахрен навсегда. Сегодня каждый человек в нашей стране держится за руки, помогает друг другу, отдает последнее, ютит в ночлежках, отдает свои дома, одежду, воду, все друг другу. Сегодня внутри Украины нет ни у кого ни одного недруга. Сегодня мы самая сплоченная нация на всей планете!".

Маша призвала россиян спасать себя и выходить на улицы.

"Россияне, спасайте себя, выходите на улицы!

По будням 19:00

В выходные 14:00

Главные площади ваших городов!

Максимально доносим в русские источники, друзья! Срочно репостим!", - написала Мария.

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