Новое совместное появление: Зендея и Том Холланд произвели фурор на фотоколле "Человека-паука"

Эта пара уже длительное время водит фанатов за нос и ничего о личной жизни конкретно не говорит. Однако из-за недавнего мероприятия все опять заговорили об их романе.

В воскресенье, 5 декабря, в Лондоне состоялась фотосессия к фильму "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого намечена на 15 декабря. Участие в фотоколле приняли актеры, сыгравшие в нем главные роли, - Зендея и Том Холланд.

Зендея / Associated Press

25-летняя Зендея надела наряд от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022, который состоял из серого двубортного блейзера-платья и легинсов. Вещи были полностью расшиты крупными кристаллами, а легинсы соединены с туфлями, у которых, кстати, очень необычный фигурный каблук.

Зендея / Associated Press

Образ девушки дополнил насыщенный макияж, "мокрая" укладка и крупные серьги в виде паутины.

Зендея / Associated Press

Том Холланд выбрал для фото кожаную куртку, полосатую рубашку, черные брюки и ботинки.

Зендея / Associated Press

Это уже второй публичный совместный выход актеров. Летом стало известно, что они встречаются, но эти отношения ни Зендея, ни Том публично не комментировали, поэтому многие считают, что этот роман - пиар-ход, придуманный ради привлечения внимания к новой части "Человека-паука".

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