Новое совместное появление: Зендея и Том Холланд произвели фурор на фотоколле "Человека-паука"

Эта пара уже длительное время водит фанатов за нос и ничего о личной жизни конкретно не говорит. Однако из-за недавнего мероприятия все опять заговорили об их романе.
В воскресенье, 5 декабря, в Лондоне состоялась фотосессия к фильму "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого намечена на 15 декабря. Участие в фотоколле приняли актеры, сыгравшие в нем главные роли, - Зендея и Том Холланд.
25-летняя Зендея надела наряд от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022, который состоял из серого двубортного блейзера-платья и легинсов. Вещи были полностью расшиты крупными кристаллами, а легинсы соединены с туфлями, у которых, кстати, очень необычный фигурный каблук.
Образ девушки дополнил насыщенный макияж, "мокрая" укладка и крупные серьги в виде паутины.
Том Холланд выбрал для фото кожаную куртку, полосатую рубашку, черные брюки и ботинки.
Это уже второй публичный совместный выход актеров. Летом стало известно, что они встречаются, но эти отношения ни Зендея, ни Том публично не комментировали, поэтому многие считают, что этот роман - пиар-ход, придуманный ради привлечения внимания к новой части "Человека-паука".
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