Новое умение: Дэвид Бекхэм попробовал испечь лепешки в тандыре

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм прилетел в Доху, столицу Катара, по работе. Однако не забыл и про культурную программу: он посетил Музей исламского искусства, увидел главные достопримечательности города и познакомился с местной кухней.

В одном из ресторанов он смог не только поужинать, но и научиться чему-то новому. Дэвид попробовал испечь традиционные лепешки в тандыре. Видео процесса он опубликовал в своем Instagram.

Бекхэм ловко закинул тесто в глиняную печь — у него это получилось сделать с первого раза, чему он был, несомненно, рад. «Новая работа», — шутливо подписал спортсмен видео.

Отметим, Дэвид давно увлекается кулинарией и часто балует своих домочадцев собственноручно приготовленными завтраками и ужинами. Так, как-то он приготовил омлет из утиных яиц.

Также он в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Бекхэм ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.