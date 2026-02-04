ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Новое умение: Дэвид Бекхэм попробовал испечь лепешки в тандыре

Известный спортсмен давно увлекается кулинарией и часто готовит для всей семьи, поэтому с радостью овладевает новыми техниками приготовления еды.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм прилетел в Доху, столицу Катара, по работе. Однако не забыл и про культурную программу: он посетил Музей исламского искусства, увидел главные достопримечательности города и познакомился с местной кухней.

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

В одном из ресторанов он смог не только поужинать, но и научиться чему-то новому. Дэвид попробовал испечь традиционные лепешки в тандыре. Видео процесса он опубликовал в своем Instagram.

© Instagram Дэвида Бекхэма

Бекхэм ловко закинул тесто в глиняную печь — у него это получилось сделать с первого раза, чему он был, несомненно, рад. «Новая работа», — шутливо подписал спортсмен видео.

Отметим, Дэвид давно увлекается кулинарией и часто балует своих домочадцев собственноручно приготовленными завтраками и ужинами. Так, как-то он приготовил омлет из утиных яиц.

Также он в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Бекхэм ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie