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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

Новорожденный у мамы на руках: в честь своего 50-летия Дэвид Бекхэм поделился редкими детскими фото

2 мая у всемирно известного футболиста юбилей.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Известному английскому футболисту сегодня исполнилось 50 лет. В честь этого он опубликовал в своем Instagram редкие детские фото, на которых он запечатлен в том числе с родителями: Тедом и Сандрой Бекхэм.

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

Одно из фото, судя по бирке на ножке младенца-будущего легендарного футболиста, было сделано в роддоме. Сандра держит сына на руках и смотрит на него с любовью.

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

У него до сих пор теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства.

У спортсмена есть две родные сестры — старшая Линн и младшая Джоан. Обе живут в Великобритании, однако они не так публичны, как брат. Кадры с ними он тоже показал.

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид женат на Виктории Бекхэм — известном дизайнере, они воспитывают четверых детей: трех сыновей — Бруклина, Ромео и Круза, и дочь Харпер Севен.

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

/ © Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

Ранее, напомним, в честь 51-летия жены Виктории Дэвид запостил милые фото с ней.

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Дата публикации
Количество просмотров
417
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