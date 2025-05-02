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- Шоу-бизнес
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Новорожденный у мамы на руках: в честь своего 50-летия Дэвид Бекхэм поделился редкими детскими фото
2 мая у всемирно известного футболиста юбилей.
Известному английскому футболисту сегодня исполнилось 50 лет. В честь этого он опубликовал в своем Instagram редкие детские фото, на которых он запечатлен в том числе с родителями: Тедом и Сандрой Бекхэм.
Одно из фото, судя по бирке на ножке младенца-будущего легендарного футболиста, было сделано в роддоме. Сандра держит сына на руках и смотрит на него с любовью.
У него до сих пор теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства.
У спортсмена есть две родные сестры — старшая Линн и младшая Джоан. Обе живут в Великобритании, однако они не так публичны, как брат. Кадры с ними он тоже показал.
Дэвид женат на Виктории Бекхэм — известном дизайнере, они воспитывают четверых детей: трех сыновей — Бруклина, Ромео и Круза, и дочь Харпер Севен.
Ранее, напомним, в честь 51-летия жены Виктории Дэвид запостил милые фото с ней.