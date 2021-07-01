Новые актеры и новая история: в Нью-Йорке состоялась премьера "Сплетницы"

Рассматриваем образы главных героев сериала.

Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного для многих сериала "Сплетница". Это шоу основано на культовом сериале 2007 года с одноименным названием, но вот сценарий повторять не будет. Шоураннеры признались, что это будет совершенно новая история, которая происходит через восемь лет после того, как оригинальный сайт Gossip Girl, на котором публиковались главные сплетни школы, закрылся.

В эфир "Сплетница" выйдет 8 июня, но вот вчера главные актеры вышли на ковровую дорожку, чтобы в очередной раз заявить о себе и продемонстрировать яркие и необычные образы, которые подобрали для них стилисты. Предлагаем рассмотреть самые стильные наряды знаменитостей.

Эмили Элин Линд / Associated Press

Эван Мок / Associated Press

Томас Доэрти / Associated Press

Уитни Пик / Associated Press

Тави Гевинсон / Associated Press

Эли Браун / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

Выйдет сериал в мини-формате, а единственной, кто вернется в него из предыдущего состава, будет актриса Кристен Белл, которая является закадровым голосом самой сплетницы. Но пока большинство подробностей создатели этого шоу держат в секрете.

Известно, что съемки начались в октябре 2020 года и проводились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Ванкувере.

Читайте также: "Сплетница" возвращается: HBO опубликовал первый тизер и сообщил дату премьеры сериала

Съемки сериала "Сплетница" (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку