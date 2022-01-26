Новые фото с отдыха: Ким Кардашьян в черном купальнике продемонстрировала пышные ягодицы

Звезда реалити и инфлюенсер похвасталась своей гордостью.
Ким Кардашьян продолжает делиться в Instagram красочными снимками с отдыха, который она проводит в теплых краях. Свою локацию звезда реалити держит в секрете.
На этот раз красотка устроила себе фотосет в черных плавках от купальника и черном рашгарде. Образ она дополнила черными перчатками и стильными черными очками. Весьма странный пляжный лук получился, но, видимо, Ким решила защитить свою кожу от жаркого солнца.
Звезда реалити продемонстрировала на камеру свою гордость – пышную пятую точку.
А затем она обливала себя водой из бутылки.
А бывший супруг Кардашьян – Канье Уэст (Йе) – в это время свою новую пассию – Джулию Фокс – делает похожей на экс-супругу. Делает это он с помощью луков, которые очень напоминают образы, в которых ранее мы видели Ким. Выглядит это все очень странно. Не понятно, чего хочет добиться этим Канье.
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