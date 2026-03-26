Новые Гарри, Рон и Гермиона: актеры, которые сыграют в сериале "Гарри Поттер" вышли вместе на публику
Сериал разрабатывался годами, а съемочный процесс занял длительное время, но уже в конце этого года фанаты увидят первые серии.
Компания HBO Max презентовала новый трейлер к сериалу о волшебнике Гарри Поттере, а также организовала мероприятие в Лондоне, на котором появились три главных героя истории — Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Алистер Стаут.
Дети воплотят на экране уже давно известных и любимых персонажей: Гарри, Рона и Гермиону.
Актеры вышли на публику вместе и позировали для фото в обнимку. Это был трогательный момент, который также показывал, что они являются друзьями не только на экране, а, вероятно, и в реальной жизни.
Несмотря на предыдущие заявления компании, уже известно, что первый сезон сериала выйдет раньше — на Рождество 2026 года. Каждый будущий сезон будет адаптировать одну книгу, что даст истории больше пространства для раскрытия и позволит ключевым моментам, персонажам и второстепенным сюжетным линиям раскрыться подробнее, ведь некоторые из них были упущены в серии фильмов, которые так любят фанаты истории.