Новые кадры интригуют: Лили Коллинз заметили в гондоле на съемках "Эмили в Париже"

Работа над популярным комедийным сериалом «Эмили в Париже» сейчас в самом разгаре, но съемки проходят не во Франции, а в Италии.

Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Getty Images

Первые снимки папарацци сделали в Венеции, и главная героиня, которую играет Лили Коллинз, продемонстрировала образ в романтичном платье с цветочной вышивкой от греческого дизайнера Мэри Катранзу.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Затем актрису сфотографировали еще раз, но уже в гондоле — традиционной венецианской лодке для туристов. Ее образ уже дополнила плетеная шляпка с бантом. Также с Лили рядом сидели итальянский актер Эудженио Франческини и Эшли Парк.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Также папарацци подловили Эшли Парк отдельно от Коллинз. Актриса шла по улице в полосатом летнем наряде и с зажимами на волосах, которые держали ее прическу.

Эшли Парк / © Getty Images

Эшли Парк / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз_6 / © etoday.ru

© etoday.ru

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Associated Press

© Associated Press

Показ фильма / © Getty Images

Показ фильма / © Getty Images

