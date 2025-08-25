- Дата публикации
Новые кадры интригуют: Лили Коллинз заметили в гондоле на съемках "Эмили в Париже"
Работа над популярным комедийным сериалом «Эмили в Париже» сейчас в самом разгаре, но съемки проходят не во Франции, а в Италии.
Первые снимки папарацци сделали в Венеции, и главная героиня, которую играет Лили Коллинз, продемонстрировала образ в романтичном платье с цветочной вышивкой от греческого дизайнера Мэри Катранзу.
Затем актрису сфотографировали еще раз, но уже в гондоле — традиционной венецианской лодке для туристов. Ее образ уже дополнила плетеная шляпка с бантом. Также с Лили рядом сидели итальянский актер Эудженио Франческини и Эшли Парк.
Также папарацци подловили Эшли Парк отдельно от Коллинз. Актриса шла по улице в полосатом летнем наряде и с зажимами на волосах, которые держали ее прическу.