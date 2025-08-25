Новые кадры интригуют: Лили Коллинз заметили в гондоле на съемках "Эмили в Париже"

Лили Коллинз / © Getty Images

Реклама

Первые снимки папарацци сделали в Венеции, и главная героиня, которую играет Лили Коллинз, продемонстрировала образ в романтичном платье с цветочной вышивкой от греческого дизайнера Мэри Катранзу.

Лили Коллинз / © Getty Images

Затем актрису сфотографировали еще раз, но уже в гондоле — традиционной венецианской лодке для туристов. Ее образ уже дополнила плетеная шляпка с бантом. Также с Лили рядом сидели итальянский актер Эудженио Франческини и Эшли Парк.

Лили Коллинз / © Getty Images

Также папарацци подловили Эшли Парк отдельно от Коллинз. Актриса шла по улице в полосатом летнем наряде и с зажимами на волосах, которые держали ее прическу.

Реклама

Эшли Парк / © Getty Images