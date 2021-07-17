Новые кадры из отпуска: Олеся Стефанко блеснула ягодицами в леопардовом купальнике

"Мисс Украина Вселенная - 2011" показала новые фотографии из отпуска.

Олеся Стефанко находится на отдыхе с семьей в Хорватии. Несмотря на отпуск модель все равно не пропускает тренировки и рассказывает подписчикам, что ей крайне важно заниматься спортом каждый день, ведь так она чувствует себя бодрой.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Но не забывает Олеся публиковать и новые снимки в купальнике. На очередных кадрах, которыми звезда поделилась с фолловерами, она запечатлена в леопардовом топе и плавках, а также шляпе с темной тонкой лентой. На шее у Олеси золотое украшение, на снимке модель показывает фигуру с разных ракурсов, в том числе демонстрирует и свои подкачанные ягодицы.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Напомним, в своем блоге Олеся Стефанко показывает подписчикам, что здоровый образ жизни – это круто, и всячески привлекает фолловерам к тому, что заниматься спортом не только полезно, но и приятно.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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