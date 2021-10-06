Новые кадры со съемок: Риз Уизерспун запечатлели во время работы над новым фильмом

Новые кадры со съемок: Риз Уизерспун запечатлели во время работы над новым фильмом

Скоро нас ждет новый романтический фильм с любимыми актерами.

После завершения работы над вторым сезоном сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун практически сразу приступила к работе над новым ромкомом. Фильм снимается для Netflix и получил название "Твое место или мое" (Your place or mine), с Риз в нем сыграет актер Эштон Кутчер.

Фильм расскажет историю о двух хороших друзьях, которые живут на разных концах Америки. Как-то они решают на неделю поменяется своими домами. Этот поступок в результате кардинально меняет их жизнь.

Риз Уизерспун / Getty Images

После старта съемок папарацци постоянно дежурят на площадке и делают фото актеров во время работы. Так, вчера им удалось запечатлеть Риз в джинсовой куртке и юбке с принтом.

Риз Уизерспун / Getty Images

Кстати, для Эштона Кутчера эта картина станет первой романтической комедией за последние пять лет. Его тоже запечатлели во время съемок.

Эштон Кутчер / Getty Images

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Стиль Риз Уизерспун (10 фото)

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