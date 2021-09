Новые кадры со съемок: звезды "Секса в большом городе" попали под прицел папарацци

Действие в этом сериала будет происходить спустя 20 лет после событий "Секса в большом городе".

Звезды сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер в очередной раз попали под прицел папарацци на съемках продолжения культового шоу, которое выйдет под названием And Just Like That... ("И просто так...").

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / Getty Images

Кадры были сделаны в центре Манхэттена 20 сентября. Актрисы играли сцену пикника в Центральном парке и, как всегда, были одеты в дизайнерский наряды. Например, звезда шоу Сара Джессика Паркер появилась в кадре в маскулинном брючном костюме винного цвета, под который подобрала черный топ и туфли-лодочки на шпильке. Волосы актриса собрала в пучок и завершила свой лук лаконичным украшением на шее.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Синтия Никсон появится в новом эпизоде в клетчатом луке, в котором сочетала юбку от Akris и блузу на запах от ALTUZARRA с грубыми ботинками и коричневой сумкой от бренда GERARD DAREL.

Синтия Никсон / Getty Images

Традиционно самые романтичные образы в сериале достаются Кристин Дэвис. В объективы папарацци актриса попала на этот раз в яркой блузе от Gucci и юбке-карандаше. Из аксессуаров костюмеры подобрали для героини Кристин туфли Manuel Blahnik и зеленую сумку Hermès.

Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / Getty Images

Но это не все сюрпризы, связанные с этим шоу. На официальной странице сериала в Instagram появились новые кадры предстоящего шоу. Образ Сары Джессики показан в этом тизере мы вам показывали ранее.

