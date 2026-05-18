Новые образы Деми Мур в Каннах: актриса продолжает сводить всех с ума красотой
63-летняя актриса Деми Мур в этом году одна из членов жюри на Каннском кинофестивале, поэтому появляется на всех событиях — выходит на красные дорожки и посещает светские мероприятия.
В рамках Кинофестиваля состоялся также светский ужин Women In Motion, организованный компанией Kering. Мур пришла на роскошное событие в фиолетовом платье Gucci, подчеркивающем фигуру и плечи.
Наряд был выполнен из ткани с тиснением под рептилию, а носила Мур его с невероятным колье от Boucheron.
Также актриса посетила вручение наград Trophée Chopard — ее каждый год присуждает профессиональное жюри на Каннском кинофестивале двум самым талантливым молодым актерам и актрисам — дебютантам. Мур блистала в серебряном платье от Tamara Ralph с оригинальной накидкой с перьями.
Ранее Деми предстала перед камерами в креативном платье оттенка фуксииот бренда Matières Fécales.