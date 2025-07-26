Новые образы со съемок "Дьявол носит Prada 2": рассматриваем наряды актрисы Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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42-летнюю Энн Хэтэуэй опять подловили папарацци во время съемок фильма «Дьявол носит Prada 2». Комедия выйдет на экраны в 2026 году, а сейчас над ней только кипит работа в Нью-Йорке.

Ежедневно Энн меняет наряды, чтобы перевоплотится в свою героиню. Образы подобранные костюмерами фильма привлекаютт много внимания, хотя пока и нет информации о том, вернулась ли культовый художник по костюмам 84-летняя Патриция Филд, которая работала над первой частью, чтобы создать стиль для сиквела. Однако образы, созданные на съемочной площадке в этот раз, также достойны внимания как и 20 лет тому назад.

В один из дней Энн заметили в полностью белом наряде. Актриса носила тунику от Phoebe Philo с асимметричным подолом, брюки от Nili Lotan, а также дополнила наряд туфлями от Prada. Контраста добавляла сумка-портфель от Coach и черные солнцезащитные очки.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Второй образ героини фильма был более повседневным и более осенним. Хэтэуэй была одета в джинсы Levi’s, которые подвернула, а также коричневый жакет от Ralph Lauren и ботильоны в змеиный принт от бренда Zadig & Voltaire. Бохо эстетики образу добавила сумка Valentino с бахромой, а также шелковый платок в принт от Sabina Savage.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Напомним, что помимо Хэтэуэй к своим ролям вернутся Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним присоединятся несколько новичков, включая Джастина Теру, Кеннета Брана, Рэйчел Блум и Симон Эшли.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images