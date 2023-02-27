Новые романтичные кадры: Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт во время продолжения "Секса в большом городе"

На новых кадрах пара держалась за руки и много улыбалась.

В Нью-Йорке продолжается работа над вторым сезоном сериала "И просто так…", который является сиквелом культового шоу "Секс в большом городе", выходившего с 1998 года по 2004-й.

Совсем недавно создатели сериала объявили, что в него возвращается актер Джон Корбетт, который опять сыграет возлюбленного главной героини Кэрри Брэдшоу.

Папарацци на днях сфотографировали пару вместе, но в этот раз на прогулке не на Манхэттене, а на Кони-Айленде, где они гуляли по набережной, держась за руки.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

На Саре Джессике были фиолетовые трикотажные штаны, которые она заправила в блестящие сапоги от своего же бренда SJP by Sarah Jessica Parker. Также на ней была голубая удлиненная рубашка от Commes des Garcon и винтажное пальто с пайетками. Дополняли образ актрисы несколько украшений и сумка-шоппер от Hotel Skeppsholmen. Джон Корбетт был одет более скромно, в отличие от своей спутницы. На актере были синие джинсы, серая рубашка и футболка.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также в кадр попал Дэвид Эйгенберг, который в сериале играет Стива Брейди - мужа Миранды.

Сара Джессика Паркер, Джон Корбетт и Дэвид Эйгенберг / Фото: Getty Images

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