Новые ткани и современные фасоны: бренд Chanel представил коллекцию весна-лето 2026

Показ Chanel весна-лето 2026 / © Associated Press

В рамках Недели моды в Париже прошел показ дебютной коллекции нового креативного директора бренда Chanel Матье Блази. Шоу стало одним из самых ожидаемых показов и перенесло зрителей в фантазийный мир, который дизайнер решил показать в Гран-Пале — подиум был оформлен в виде космической системы, что символизировало стремление к новым горизонтам.

Новая коллекция бренда стала смелым шагом для Модного дома, поскольку сочетала классические элементы с современными интерпретациями. Блази отказался от традиционных структурированных жакетов и тяжелых тканей, таких как твид, в пользу более легких и воздушных материалов: хлопка, шелка и сатина. Силуэты стали более свободными, с ассиметричными кроями и мягкими драпировками, что придало его коллекции ощущение движения и легкости. При этом Блази пытался сохранить коды Модного дома, которые заложила еще сама Коко Шанель.

