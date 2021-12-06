Новый цвет волос и странный костюм: Эмма Коррин опять удивила поклонников

Актриса посетила мероприятие в Лондоне.

Звезда сериала "Корона" британская актриса Эмма Коррин не перестает удивлять, ведь после того как она впервые назвала себя квиром (человеком, который является существом без определенного пола), ее образы с каждым разом становятся все экстравагантнее. Например, в сентябре Эмма удивила всех нарядом от итальянского Модного дома Miu Miu, в котором появилась на красной дорожке церемонии "Эмми-2021".

Эмма Коррин / Associated Press

А вот 5 декабря актриса позировала перед фотографами в Лондоне в довольно необычном фиолетовом костюме и синей рубашке от бренда Marco Ribeiro.

Эмма Коррин / Associated Press

Такой наряд она выбрала для 24-й Премии британского независимого кино (British Independent Film Awards) и перед самым мероприятием кардинально сменила имидж - перекрасила волосы в платиново-белый цвет и сделала новую стрижку.

Эмма Коррин / Associated Press

Эмма Коррин / Associated Press

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